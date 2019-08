Der Walser Philipp Eng musste sich beim DTM-Rennen in Brands Hatch mit Schadensbegrenzung zufriedengeben.

Ein schwieriges Rennen fand für Philipp Eng am Samstag ein halbwegs versöhnliches Ende. Der Walser DTM-Pilot hatte schon im Qualifying Probleme. So verunfallten gleich zwei Piloten in der Jagd um die besten Startplätze, wodurch das Qualifying per roter Flagge unterbrochen werden musste. Auf auftrocknender Strecke kam Eng nicht so richtig in die Gänge und landete nur auf Rang elf.

Durch einen starken Start auf feuchter Strecke zog er zwar gleich an zwei Konkurrenten vorbei. Der Versuch, durch einen möglichst späten Boxenstopp weitere Plätze gutzumachen, missglückte allerdings. Zwischenzeitlich schon auf Rang zwei vorgestoßen, fiel er durch den Reifenwechsel wieder auf Rang elf zurück. Von dort aus startete Eng eine fulminante Aufholjagd und fuhr letztlich sogar noch als Sechster über die Ziellinie. Ferdinand Habsburg wurde mit vier Runden Rückstand als 15. gewertet.

Das Rennen gewann Marco Wittmann vor René Rast und Nico Müller. Bei sieben ausstehenden Läufen führt Rast mit nun 178 Punkten vor Müller (151) und Wittmann (146). Eng folgt mit 119 Punkten auf Rang vier der Gesamtwertung.

Brands Hatch, 1. Rennen: 1. Marco Wittmann (GER) BMW 56:39,275 Min. - 2. Rene Rast (GER) Audi +0,374 Sek. - 3. Nico Müller (SUI) Audi 8,566 - 4. Robin Frijns (NED) Audi 15,646 - 5. Loic Duval (FRA) Audi 18,236 - 6. Philipp Eng (AUT) BMW 18,813. Weiter: 15. Ferdinand Habsburg (AUT) Aston Martin 4 Runden Rückstand

Gesamtwertung: 1. Rast 178 Pkt. - 2. Müller 151 - 3. Wittmann 146 - 4. Eng 119 - 5. Mike Rockenfeller (GER) Audi 100. Weiter: 18. Habsburg 3

