Eiskunstlaufpaar blieb nur knapp hinter seiner Karrierebestleistung.

Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben für einen Achtungserfolg im österreichischen Eiskunstlauf gesorgt. Die Burgenländerin und ihr Salzburger Partner gewannen den Paarlauf-Bewerb des international renommierten "Challenger Cup" in Den Haag. 186,80 Punkte waren die Bestmarke unter 13 Paaren und am Ende nur 0,21 Zähler weniger als ihre persönliche Bestleistung. "Wir sind überglücklich. Besonders freut uns, dass wir die beste Kürleistung zeigen konnten", sagt Ziegler über den ersten internationalen Titel im Jahr 2020.

"Das spornt uns zu weiteren Höchstleistungen an. Vor allem natürlich bei den Weltmeisterschaften in Kanada. Dort wollen wir noch eins drauflegen und unser WM-Vorjahresergebnis toppen", sagt Kiefer wenige Tage vor der Abreise nach Montreal. Bei der EM in Graz Ende Jänner sorgten Ziegler/Kiefer als Sechste für die beste EM-Platzierung ihrer Laufbahn. Bei der WM in Saitama (Japan) im März 2019 belegte das rot-weiß-rote Vorzeigeduo Platz zehn. Sophia Schaller landete in Den Haag nach einem verpatzten Kurzprogramm nur auf Platz 18.



