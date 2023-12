Erster Salzburger fürs Futsal-Nationalteam nominiert - Geburtstagsgeschenk vom Teamchef

Erst im Sommer schaffte Inter Kleßheim den Aufstieg in die Futsal-Bundesliga. In der höchsten Liga fielen die Salzburger nach einem starken Start zuletzt etwas ab, trotzdem wurde für den kommenden Länderspiel-Lehrgang ein Kleßheim-Kicker für das Nationalteam nominiert.

Nach einem beeindruckenden Saisonstart fand sich Inter Kleßheim etwas überraschend im Spitzenfeld der Futsal-Bundesliga wieder. Zuletzt kassierten die Salzburger aber vier Niederlagen in Serie und rutschten auf den achten Platz ab. In den letzten drei Partien brauchen Kapitän Christopher Ruprecht und Co. dringend noch Punkte um das obere Play-Off (Top-sechs) doch noch zu erreichen.

Neo-Puch-Kicker im Nationalteam

Obwohl sich seine Mannschaft am Samstag zu Hause dem Futsal Club Komusina mit 2:4 geschlagen geben musste, hatte Kenan Sejdic Grund zur Freude. Der Youngster, der im Feldfußball im Frühjahr für den Salzburg-Ligisten Puch auflaufen wird, wurde als erster Salzburger Futsalspieler für das ÖFB-Nationalteam nominiert. Am kommenden Mittwoch reist der Edeltechniker zum Länderspieldoppel nach Zypern. "Der Anruf vom Teamchef ist am Samstag, also genau an meinem 21. Geburtstag, gekommen. Natürlich ein sehr schönes Geschenk", betont Sejdic, der bei einem Sichtungslehrgang im November überzeugen konnte. "Ich will mich in den beiden Partien gegen Zypern für die EM-Qualifikation im kommenden Jahr empfehlen." Auf Abruf wurden mit Stefan Federer und Elvis Ozegovic zwei weitere Inter-Spieler nominiert.