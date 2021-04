Der Salzburger Sport trauert um Gerald "Gerry" Wimmer. Der 57-Jährige ist völlig überraschend in der Nacht auf Montag verstorben. Wimmers Leben war geprägt von seiner Liebe zum Eishockey: Erst als Verteidiger beim SEC, WEV und EK Zell am See, dann als Trainer und Videoanalytiker bei EC Red Bull Salzburg. Auf diese Art beschritt er in Österreich ganz neue Wege und war in diesem Bereich sogar für das Nationalteam tätig. Wimmer hinterlässt drei Kinder.