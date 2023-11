Ex-Profi will zu Austria Salzburg - Bischofshofen angelt nach Siezenheim-Talent

Regionalliga-Tabellenführer Austria Salzburg hat sich im Kampf um ein Salzburger Talent gegen zwei Ligakonkurrenten durchgesetzt. Während Salzburg-Ligist Straßwalchen in der Offensive einen weiteren Spieler verliert, zeigt Westligist Bischofshofen starkes Interesse an einem Youngster.

Dass Sebastian Voglmaier den Salzburg-Ligisten Hallein im Winter verlassen wird, steht bereits seit einigen Wochen fest. Nur das Ziel war unbekannt. Nach Gesprächen mit Grünau, Saalfelden und Austria Salzburg dürfte sich der 20-jährige Offensivspieler entschieden haben. Er will in Zukunft für den Regionalliga-Leader Austria Salzburg auflaufen. "Ganz fix ist der Transfer aber noch nicht: Wir müssen noch einige Details klären", betont Austria-Trainer Christian Schaider, der sich bereits seit eineinhalb Jahren um Voglmaier bemüht hat. "Ich freue mich. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und hat ein großes Potenzial." Die Violetten verlassen wird dagegen Din Rahmanovic. Wo der Youngster in Zukunft kickt, ist aber noch nicht bekannt.

Erster Zugang für Bischofshofen?

Mit Mauricio Villalobos (Costa Rica) und David Pinzon (Kolumbien) verliert der Westligist Bischofshofen im Winter zwei Kicker. In den kommenden Tagen wird wohl der erste Neuzugang fixiert. Siezenheim-Kicker Aleksandar Gligoric verhandelte am Sonntag mit Ex-Judoka Patrick Reiter über ein Engagement und soll sich mit den Pongauern einig sein. Zu klären ist aber noch die Ablösesumme.

Nächster Abgang in Straßwalchen

In der Salzburger Liga muss Straßwalchen den nächsten Abgang verdauen. Nach Laurin Pichler (Henndorf) wird auch Dominik Schachner die Flachgauer verlassen. Der Angreifer muss aus beruflichen Gründen kürzertreten und kehrt zu seinem Heimatverein Oberhofen (1. Klasse Nord) zurück. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass uns zwei Offensivspieler verlassen, und schauen uns natürlich nach Ersatz um", erklärt Straßwalchens Sportlicher Leiter Markus Chudoba. Einen weiteren Neuzugang kann dagegen der SAK präsentieren: Eigengewächs Rinor Hulaj kommt aus Neumarkt retour.