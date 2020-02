Ex-SAK-Erfolgstrainer Fötschl heuert bei Saalfelden an

Dem Salzburger Fußball-Westligisten Saalfelden ist ein Coup gelungen: Laut SN-Informationen wird Andreas Fötschl ab sofort das Trainerteam rund um Chefcoach Christian Ziege verstärken.

Die fußballfreie Zeit von Andreas Fötschl dürfte seit Montag zu Ende sein: Wie die "Salzburger Nachrichten" Montagmittag erfahren haben, hat Saalfelden, das im Frühjahr in der Eliteliga den Aufstieg in die 2. Liga schaffen will, den 46-Jährigen unter Vertrag genommen. Der ehemalige SAK-Erfolgstrainer, der bei den Nonntalern im November nach dem Meistertitel in der Regionalliga Salzburg durch Thomas Hofer ersetzt wurde, soll das Trainerteam rund um Chefcoach Christian Ziege verstärken. Brisant: Die Pinzgauer treffen am 14. März zum Eliteliga-Auftakt auswärts auf Fötschls Ex-Verein SAK.



Unter Fötschl schaffte der SAK den Sprung von der Salzburger Liga in die Regionalliga und war im Herbst unschlagbar. Von 18 Spielen konnten Mersudin Jukic und Co. 17 gewinnen und mussten sich nur in Runde eins gegen Anif mit einem Unentschieden (4:4) begnügen.



Während die Nonntaler nach dem bevorstehenden Ausstieg von Präsident und Geldgeber Christian Schwaiger nicht um die Lizenz für die 2. Liga ansuchen werden, wollen die Saalfeldner unbedingt in die zweithöchste Spielklasse Österreichs aufsteigen. Unter Cheftrainer Ziege sicherten sich die Pinzgauer im Herbst den zweiten Platz in der Regionalliga Salzburg und qualifizierten sich damit mit dem SAK für die überregionale Eliteliga.

Saalfelden hat seinen Kader im Winter nochmal verstärkt und gilt als heißer Titelkandidat in der Eliteliga. Für den Aufstieg in die 2. Liga würde auch der zweite Platz reichen. Zu Montagmittag waren weder Fötschl noch der Saalfelden-Vorstand für eine Stellungnahme erreichbar.