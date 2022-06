Liefering machte bei Ingolitsch-Einstand das halbe Dutzend voll

Jungbullen gewannen das erste Testspiel unter dem neuen Cheftrainer gegen Vorwärts Steyr mit 6:0. Zeteny Jano und Dominik Lechner schnürten Doppelpacks.

Der Einstand des neuen Cheftrainers Fabio Ingolitsch ist geglückt. Der FC Liefering gewann am Samstag das erste Testspiel unter dem Nachfolger von René Aufhauser mit 6:0 gegen Zweitliga-Konkurrent Vorwärts Steyr. Zeteny Jano und Dominik Lechner trafen jeweils doppelt

Die Lieferinger machten in der eigenen Fußball-Akademie früh alles klar. Nach einem Eigentor von Steyr-Kicker Marceta (20.) stellte Zeteny Jano (25., 39.) noch vor der Pause per Doppelpack auf 3:0. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Valentin Sulzbacher per Freistoß (49.) auf 4:0. Auch die Oberösterreicher durften einmal kurz jubeln. Ihr Standardtreffer wurde aber wegen Abseits aberkannt. Auf der Gegenseite schnürte Dominik Lechner den nächsten Doppelpack. Erst narrte er den gegnerischen Keeper nach einem feinen Agyekum-Zuspiel (73.), dann staubte er aus sieben Metern zum 6:0-Endstand ab (78.).

"Das war eine gute Leistung, die Burschen haben genau das umgesetzt, was wir im Training erarbeitet hatten. Ich bin glücklich, dass unsere Ideen schon so gelebt werden - fast alle Treffer sind nach Umschaltsituationen gefallen", freute sich Coach Ingolitsch, der aber gleich schon ans nächste Testspiel dachte. "Jetzt werden wir das Spiel zerlegen und uns auf Sturm Graz vorbereiten, wo wir uns noch einmal verbessern möchten. Schließlich sind sie die zweitbeste Mannschaft Österreichs."

FC Liefering vs. SK Vorwärts Steyr 6:0 (3:0). Torschützen: Marceta (20./ET), Jano (25., 39.), Sulzbacher (49.), Lechner (73., 78.).

Liefering spielte mit: Toth (46. Krumrey) - Atiabou (46. Gevorgyan/70. Striednig), Moswitzer (46. Sulzbacher), Gertig (46. Baran), Pejazic (46. Kovacs) - Sahin (46. Bijelic), Sadeqi (46. Agyekum/75. Paumgartner), Hofer (46. Trummer), Jano (46. Lechner) - Reischl (46. Neumann/60. Modritsch), Berki (46. Havel/70. Crescenti).