FC Liefering verlässt Grödiger Stadion

Der FC Liefering und die U19 spielen im Frühjahr in der Red-Bull-Arena.

Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat, wurde am Freitag fixiert: Der FC Liefering wird im Frühjahr nicht mehr im Grödiger Stadion spielen. "Wir haben dem Verein am Freitag mitgeteilt, dass wir im Frühjahr wieder in die Red-Bull-Arena zurückkehren werden", erklärt Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger. Eine neuerliche Rückkehr zum Ex-Bundesligisten wird es wohl auch in den kommenden Jahren nicht geben. "Wenn es geht, dann wollen wir in Zukunft mit dem FC Liefering in unserem Stadion spielen und die Youth-League-Partien in der Akademie austragen", sagt Pamminger. Gerüchte, wonach die Bullen mit dem Zustand des Stadions nicht zufrieden waren, bestätigt Pamminger nicht: "Die Rasenqualität war im Herbst zwar nicht nach unserem Wunsch, aber ansonsten ist das Stadion in einem guten Zustand."

In Grödig, dessen Kampfmannschaft im Sommer in die Salzburger Liga absteigen wird, hätte man den FC Liefering gerne weiterhin als Untermieter gehabt. "Schade. Natürlich hätten wir die Zusammenarbeit gerne verlängert. Aber es hat sich in den Gesprächen schon abgezeichnet, dass der FC Liefering nicht weiterhin bei uns spielen wird", erklärt Grödig-Obmann Hannes Codalonga, der das Stadion aber auch in Zukunft nicht alleine erhalten will. "Im Dezember gibt es Gespräche mit der Politik, ob andere Vereine, zum Beispiel die Austria, bei uns spielen können. Für uns hat es aber nur Sinn, wenn von allen Seiten einen dauerhafte Lösung angestrebt wird."