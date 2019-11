Aushängeschild Lilli Brugger und Youngster Matisse Melot de Beauregard ragten in Wels mit Goldmedaillen heraus.

Die Fechttalente vom AFC Salzburg präsentieren sich weiter in Bestform. Beim Internationalen Florett-Ranglistenturnier in Wels holten WM-Teilnehmerin Lilli Brugger bei den Juniorinnen und Matisse Melot de Beauregard im Bewerb Jugend B (U14) jeweils die Goldmedaille. Der 13-Jährige wurde bei den Kadetten (U17) zudem Achter. Bei den Kadettinnen eroberte Lisa Schaurecker den sehr guten dritten Platz. Sebastian Erl machte es ihr nach und holte sich in der Jugend C ebenfalls die Bronzemedaille.

Auch andere Salzburgerinnen schlugen sich wacker: In der Jugend B landete Laetitia Mack an der siebenten Stelle. Bei den Juniorinnen wurde Oktavia Podstatzky Fünfte, Julia Eistert Sechste und Lisa Schaurecker bei ihrem zweiten Auftritt Achte. Ebenfalls beachtenswerter Achter wurde in der Jugend C Maxim Kiyanenko. In die 16er-Runde schafften es bei den Kadetten Fabian Pribas als 11. und in der Jugend C Gregor Mack als 14.



Quelle: SN