Fix! Trainer Andreas Fötschl verlässt Bischofshofen

Einen Tag nach dem 3:2-Sieg in Reichenau überschlugen sich am Sonntag die Ereignisse: Am Nachmittag gab der Regionalligist Bischofshofen bekannt, dass Andreas Fötschl in der kommenden Saison nicht mehr auf der Trainerbank sitzen wird.

BILD: SN/KRUGFOTO/KRUG DANIEL SEN. Andreas Fötschl wird Bischofshofen im Sommer verlassen.

"Eine Veränderung der privaten Situation hat diesen Schritt leider notwendig gemacht. Fötschl hat den BSK deshalb um einvernehmliche Auflösung ersucht", betont BSK-Macher Patrick Reiter, der sich nun mit seinem Sportlichen Leiter Mario Helmlinger auf Trainersuche begeben muss. Fötschl eineinhalb Jahre in Bischofshofen Fötschl führte die Pongauer an die Spitze der Regionalliga Salzburg und macht mit dem Club auch in der Regionalliga West eine gute Figur. "Ich will mich mit Erfolgen verabschieden. Wir wollen die Liga ganz oben abschließen. Es war eine erfolgreiche Zeit, aber aus privaten und beruflichen Gründen war dieser Schritt nötzig", betont Fötschl, der wohl nicht lange ohne Verein bleiben wird: Regionalligist Grünau und Salzburg-Ligist Puch zeigen Interesse.