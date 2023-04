Dramatisches Finale in der Regionalliga Salzburg: Saalfelden zieht in die Westliga ein, Golling und Anif steigen ab

Die Entscheidung in der Regionalliga Salzburg ist gefallen. Für einige Teams war der abschließende Spieltag ein ständiges Auf und Ab.

Saalfelden folgt Meister Bischofshofen in die Westliga. Die Pinzgauer setzten sich am Samstag in Seekirchen mit 4:0 durch und hielten damit Austria Salzburg, das in Hallein ebenfalls souverän mit 7:0 seine Pflicht erfüllte, auf Distanz. Den Maxglanern fehlten am Ende drei Treffer auf die punktegleiche Fürstaller-Elf.

St. Johann, Seekirchen und Kuchl im oberen Play-off

Die Austrianer (23 Zähler nach der Punkteteilung) gehen aber als Erster mit einem großen Punktevorsprung in das obere Play-off. Dort treffen sie auf Grünau (18), St. Johann (16), Seekirchen (15) und Kuchl (15). Golling und Anif sind wie der SAK, Grödig und Hallein abgestiegen. Sie spielen im Frühjahr im unteren Play-off und nach der Saison in der Salzburger Liga.

Saalfelden zitterte bei Wettschießen nicht

Im Rennen um den zweiten Platz hatte die Austria bei überforderten Halleinern anfangs mächtig Betrieb gemacht. Vor toller Kulisse bei den Tennengauern ebneten sie früh den Weg zum Kantersieg. Doch Saalfelden zitterte in Seekirchen nicht lang und feierte am Ende einen souveränen 4:0-Auswärtserfolg. Im Westliga-Frühjahr treffen Tamas Tandari und Co. unter anderem auf Bregenz und Hohenems.

Anif und Golling steigen ab

Spannender war der Fünfkampf um das obere Play-off. St. Johann hielt dem Druck stand und siegte bei Meister Bischofshofen souverän mit 3:0. Dabei profitierte die Elf von Ernst Lottermoser auch von einem frühen Ausschluss in den Reihen der Gastgeber. Seekirchen konnte sich eine 0:4-Niederlage gegen Saalfelden leisten, weil Golling (2:2 gegen Grünau) und Anif (1:1 beim SAK) nicht voll punkteten. Kurz vor Schluss verbesserte sich noch Kuchl auf den siebenten Platz. Milos Savic verwandelte in der 85. Minute einen Elfmeter zum 1:0-Erfolg in Grödig. Bitter für die beiden Absteiger: Golling war gegen Grünau am Drücker, verpasste aber den nötigen Sieg. Anif vergab beim SAK eine Führung. Aber: Auch ein Sieg hätte den Anifern nicht gereicht, weil man dann gegen die punktegleichen Kuchler und Seekirchner den Kürzeren gezogen hätte.

