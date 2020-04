Fußball-Unterhaus wird abgebrochen und annulliert

Was sich in den vergangenen Tagen bereits abgezeichnet hat, wurde am Mittwoch vom ÖFB-Präsidium beschlossen. Alle Amateurligen (Männer und Frauen) sowie alle Nachwuchsbewerbe in ganz Österreich werden abgebrochen und alle Ergebnisse annulliert.

Die Sitzung des ÖFB-Präsidiums hat am Mittwoch das erwartete Ergebnis gebracht: Aufgrund des Coronavirus werden alle laufenden Meisterschaften im Amateur- und Nachwuchsbereich abgebrochen und annulliert. "Leider blieb uns keine andere Möglichkeit über", bedauert SFV-Präsident Herbert Hübel, der auch die Annullierung der bisherigen Ergebnisse erklären kann: "Es tut mir zwar leid für die Tabellenführer, aber in den Regeln ist ganz klar festgeschrieben, dass wir eine Saison nur werten können, wenn alle Spiele ausgetragen wurden." Salzburg könnte aber zum Sonderfall werden, weil Salzburg-Ligist Zell am See einen Rückzug erwägt und FC Hallein (2. Landesliga Nord) bereits zurückgezogen hat. "Da werden wir eine Lösung finden, es kann durchaus sein, dass wir die Ligen aufstocken. Eine Entscheidung werden wir in den nächsten Wochen treffen."

Wann der Amateurfußball in Österreich wieder fortgesetzt werden kann, steht derzeit noch in den Sternen. Sportminister Werner Kogler klang am Mittwoch nicht optimistisch: "Solange wir keinen Impfstoff oder ein Medikament haben, kann ich mir Mannschaftssportarten mit Körperkontakt nur schwer vorstellen." Hübel zeigte sich am Mittwochabend trotzdem optimistisch: "Man kann es momentan zwar schwer abschätzen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir im Herbst mit den Meisterschaften wieder regulär beginnen können."

Quelle: SN