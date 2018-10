Gishamer und Aufschnaiter werden FIFA-Schiedsrichter

Salzburg hat ab kommendem Jahr zwei weitere internationale Fußball-Referees. Sebastian Gishamer wird ebenso das FIFA-Wappen erhalten wie Marina Aufschnaiter.

Die ÖFB-Schiedsrichterkommision setzte zwei neue Namen auf die Liste, die an die FIFA adressiert wird. Sebastian Gishamer pfeift bereits seit mehreren Jahren in der Bundesliga und hat mit der Teilnahme an einem UEFA-Ausbildungsprogramm bereits internationale Luft geschnuppert. Unerwartet zu einem UEFA-Einsatz ist er in der vorigen Youth-League-Saison gekommen: Als sich der Referee beim Match von Red Bull Salzburg gegen Sporting Lissabon verletzte, sprang der Salzburger, der als vierter Offizieller fungierte, ein und brachte das Spiel souverän zu Ende.

Marina Aufschnaiter bewährt sich bereits bei Spielen der Männer in der Regionalliga sowie in Frauen-Bundesligaspielen. Die gebürtige Pinzgauerin ging einst selbst als Stürmerin auf Torjagd. "Es ist ein tolles Gefühl und ich freue mich sehr darüber, es endlich geschafft zu haben", sagte sie. Bereits Ende Oktober erfolgt ihre Feuertaufe in einem Juniorinnen-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz.

Insgesamt ist der Salzburger Fußballverband bereits mit fünf Schiedsrichter/innen auf internationaler Ebene vertreten. Christopher Jäger steht seit dem Vorjahr auf der Liste, Roland Riedel fungiert als Assistent, Patrik Porkert als Futsal-Schiedsrichter. Damit sind die Salzburger auch österreichweit ein Vorzeigeverband, was Schiedsrichterobmann Norbert Schwab sehr freut: "Fünf Salzburger FIFA-Schiedsrichter gab es noch nie und ist derzeit Spitze im ÖFB. Ich bin mir sicher, dass alle einen erfolgreichen Weg einschlagen werden."

Quelle: SN