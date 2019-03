Golling-Torjäger Lürzer: "Die Austria ist sehr attraktiv"

Seit Jahren beweist Mario Lürzer, dass er zu den besten Goalgettern Salzburgs gehört. Mit zwölf Saisontoren hat der 26-jährige Stürmer maßgeblichen Anteil daran, dass Golling auch heuer nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Im Sommer könnte der Tennengauer Salzburg-Ligist seinen Torjäger aber verlieren: Gleich mehrere Topclubs jagen Lürzer.

Golling sorgte beim Frühjahrsstart am Samstag für eine Überraschung: Der Underdog erreichte beim Titelkandidaten Austria Salzburg ein 3:3 und bleibt nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel in dieser Saison gegen die Violetten ungeschlagen. Großen Anteil an der Überraschung hatte Mario Lürzer: Der Golling-Stürmer erzielte das 2:1 und holte den Elfmeter, der von Hasan Avdic zum zwischenzeitlichen 3:1 verwandelt wurde, heraus. "Leider habe ich mich beim Elfer-Foul verletzt und musste ausgewechselt werden", erklärt Lürzer, der eine längere Pause ausschließt: "Ich war schon in Behandlung, es sieht nicht nach einer schlimmeren Verletzung aus."

Entscheidung bis Ende April

Mit seiner Topleistung in Maxglan hat sich Lürzer neuerlich ins Rampenlicht gespielt. Vor allem Austria-Trainer Christian Schaider würde den torgefährlichen Angreifer in der nächsten Saison gerne in seiner Mannschaft sehen. Erste Gespräche wurden bereits geführt, für Lürzer ist ein Wechsel zur Austria durchaus vorstellbar: "Die Austria ist sehr attraktiv. Es ist einfach geil vor einer so großen Kulisse zu spielen. Außerdem macht die Mannschaft und der Trainer einen sehr guten Eindruck." Neben der Austria haben auch die beiden Westligisten Anif und St. Johann sowie der Salzburg-Ligisten Altenmarkt Interesse bekundet. "Die Anfragen ehren mich. Es kann aber durchaus sein, dass ich in Golling bleibe. Derzeit höre ich mir alle Angebote an, eine Entscheidung soll bis spätestens Ende April fallen", betont Lürzer.

