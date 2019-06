Grödig-Verteidiger wechselt zur Admira

Leonardo Lukacevic schafft den Sprung in die Fußball-Bundesliga.

Nach einer herausragenden Saison wurde Leonardo Lukacevic von einigen Zweitligisten gejagt. Austria Klagenfurt, Blau-Weiß Linz und die Austria Wien Amateure zeigten zuletzt starkes Interesse an dem Innenverteidiger. Laut SN-Informationen ist aber ein größerer Karrieresprung seit Donnerstag fix. Der Bundesligist Admira Wacker leiht den 20-jährigen Salzburger für ein Jahr vom Westligisten Grödig aus. Zudem haben sich die Niederösterreicher eine Kaufoption gesichert.

In Grödig freut man sich nicht nur, dass man den nächsten Spieler in die Bundesliga gebracht hat, sondern begrüßt auch einen Heimkehrer. Thomas Pfeilstöcker, der mit den Flachgauern zwei Mal den Aufstieg in die damalige Erste Liga schaffte, fungiert in Zukunft als Co-Trainer. Zudem konnte Manager Christian Haas SAK-Stürmer Danijel Vucanovic verpflichten.

Weitere Neuzugänge präsentierte am Freitag auch Anif. Neo-Trainer Raphael Ikache konnte Lukas Alterdinger (SAK), Andreas Jäger (Tamsweg), David Hutter (Grödig) und Justin Mühlbauer (AKA Red Bull) zum zweimaligen Westliga-Meister locken. Fix ist nun auch, dass Christoph Bann dem Verein erhalten bleibt. Ob Simon Strauss (Wr. Neustadt) kommt, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Mit dem ehemaligen Berndorf-Coach Georg Hauthaler hat Anif auch einen neuen 1b-Trainer gefunden.

Quelle: SN