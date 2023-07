Grünau statt Sturm Graz: Marco Rottensteiner kehrt nach Salzburg zurück

Nach einem Jahr verlässt Marco Rottensteiner die Nachwuchsabteilung des deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt und kehrt wieder nach Salzburg zurück. Der Youngster wird in der kommenden Spielzeit für Grünau auflaufen.

Seit seinem Abgang aus Deutschland spekulierte Rottensteiner mit einem Engagement im Profibereich. Der talentierte Mittelfeldspieler absolvierte Probetrainings bei den Zweitligisten Kapfenberg und Lafnitz. Zuletzt spielte er bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten Sturm Graz vor. Der 18-Jährige hinterließ in mehreren Trainings und einem Testspiel zwar einen guten Eindruck, die Steirer wollten aber erst in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen. Der Spieler und seine Familie wollten aber nicht mehr zuwarten und kein Risiko eingehen: Hätte sich Sturm Graz in den kommenden Tagen doch gegen eine Verpflichtung entschieden, dann wäre der Weg in den Amateurfußball (Transferschluss: Montag, 24 Uhr) geschlossen gewesen.

Rottensteiner verstärkt zentrales Mittelfeld

Der Wechsel zum Neo-Regionalligisten Grünau kommt wenig überraschend: Neben Neo-Trainer Josef Bauer ist mit Helmut Rottensteiner sein Vater als Sportlicher Leiter tätig. Der ehemalige Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg will mit den Walsern eine gute Figur in der Regionalliga West abgeben und sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen. In den vergangenen Jahren hat der 18-Jährige oft bewiesen, dass er das Talent, um sich im Profibereich durchsetzen zu können. Nun muss er aber zuerst einmal den Umweg über die dritte Liga nehmen. "Wir freuen uns, dass wir einen weiteren jungen Walser in unserem Kader begrüßen können", betont Grünau-Präsident Hans-Peter Bauer.