Gut für die Salzburger Regionalligisten: Bürmoos stoppt im Verfolgerduell das Aufstiegsrennen

Bürmoos hat den Aufstiegsverzicht eingereicht, Straßwalchen nicht. Straßwalchens Chancen auf den Titel schwanden aber im direkten Duell.

Es sind gute Nachrichten für die Regionalligisten, die wohl einen Westligaplatz mehr ausspielen: Thalgau, das nicht aufsteigen wird, hat ein ausgeglichenes Duell gegen Schlusslicht Bergheim 4:1 gewonnen und ist mit sieben Punkten Vorsprung auf dem besten Weg zum Meistertitel. Und das Verfolgerduell gewann mit Bürmoos jenes Team, das ebenfalls einen Aufstiegsverzicht eingereicht hat.

"Wir haben es durchgerechnet und freuen uns lieber auf eine weitere Saison in der Salzburger Liga", sagt Obmann Robert Eckschlager nach dem 1:0-Heimerfolg über Straßwalchen. Die Gäste hatten die besseren Chancen, trafen zwei Mal per Kopf die Latte. Zudem hielt Bürmoos-Tormann Matthew O'Connor stark - auch nach Josef Höllers direkt verwandelter Ecke zum Goldtor in der Nachspielzeit. "Es wäre ein gutes, temporeiches 0:0 geworden", sagte Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba nach der sechsten Niederlage gegen die Bürmooser in Folge.

Sein Verein hat sich gegen einen Aufstiegsverzicht ausgesprochen, wird bei zehn Punkten Rückstand nun aber nur mehr schwer in das Titelrennen eingreifen können. "Unserer Meinung nach soll sich der Meister auch belohnen. Und mit einem Sieg wären wir auch noch im Spiel gewesen. Jetzt wollen wir unbedingt Zweiter werden", sagt Chudoba.

Thalgau hat gar noch die Chance auf zwei Titel. Der abgezockte Spitzenreiter fordert am Dienstag (18 Uhr) im Landescup-Halbfinale Kuchl. Trainer Christoph Gruber sagt: "Ein Bonusspiel."