Inter Kleßheim debütiert (zu früh) in der Futsal-Bundesliga - Ex-Profi verstärkt Kader

Inter Kleßheim startet am Sonntag (16 Uhr) in der Sporthalle Alpenstraße gegen Libero Graz in die erste Saison in der 1. Futsal-Bundesliga. Es wird ein verhaltener Start sein - nicht nur weil danach drei Duelle gegen absolute Spitzenteams warten. Denn mit ihren Unterhausvereinen sind Salzburgs beste Futsal-Kicker noch länger nicht in der Winterpause. "Richtig durchstarten können wir erst im November und Dezember. Der Anfang und das Ende der Hallensaison werden anspruchsvoll. Wir wollen, dass es für unsere Vereine gut passt", sagt Topspieler und Obmann Stefan Federer, der am Sonntag mit Westligist Grünau in Tirol um Punkte spielt.