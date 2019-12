Das Sportjahr 2019 nahm mit Matthias Walkners Spitzenplatz bei der Rallye Dakar im Jänner früh Fahrt auf. Auch in den folgenden Monaten eilten Salzburgs Sportlerinnen und Sportler von Erfolg zu Erfolg. Eine SN-Rückschau auf die zahlreichen Höhepunkte des Regionalsports.

Jänner:

Matthias Walkner raste mit Beinbruch aufs Dakar-Podest

Seinen Titel aus dem Vorjahr konnte Matthias Walkner bei der Rallye Dakar im Jänner nicht verteidigen. Das Kuchler Motorrad-Ass sorgte mit dem zweiten Platz hinter KTM-Kollege Toby Price trotzdem für das erste Salzburger Highlight im Sportjahr 2019. Besonders beachtlich: Der inzwischen 33-Jährige ließ sich bei seiner Aufholjagd am Schlusstag auch von einem gebrochenen Sprungbein nicht aufhalten. Bemerkenswert waren zu Jahresbeginn auch die Leistungen der Wintersportler: Der Flachauer Snowboarderin Claudia Riegler glückte beim Parallelslalom-Weltcup in Bad Gastein im Alter von 45 Jahren der erste Heimsieg. Die Skibergsteiger Jakob Herrmann, Michaela Eßl, Sarah Dreier und Alex Brandner eroberten beim Mountain Attack in Saalbach jeweils den dritten Rang.

Februar:

Carina Edlinger eilte zu zwei Weltmeistertiteln

Ihre Medaillensammlung erweitert hat im Februar Carina Edlinger. Die Paralangläuferin aus Fuschl krönte sich in Kanada sowohl im Sprint als auch im Marathon zur Weltmeisterin und holte Silber über 7,5 Kilometer. Edelmetall eroberten außerdem die Karateka Aleksandra Grujic und Marina Vukovic, die bei der Junioren-EM in Dänemark jeweils Dritte wurden. Naturbahnrodler Rupert Brüggler verpasste zum Abschluss seiner Karriere WM-Bronze indes knapp. Zu Staatsmeistern kürten sich die Leichtathleten Stephanie Bendrat (60 Meter Hürden) und Hans-Peter Innerhofer (3000 Meter) sowie Squash-Ass Aqeel Rehman, Skibergsteigerin Michaela Eßl und Tennisroutinier Betina Stummer.

März:

Stefan Pokorny holte bei der EM Edelmetall

Nachdem Alisa Buchinger und Stefan Pokorny Anfang März das Heimturnier in Salzburg gewonnen hatten, zeigte das Karateduo auch bei der EM in Spanien auf. Während Buchinger Fünfte wurde, holte Pokorny Bronze. Zwei Goldmedaillen sicherte sich der Aberseer Zielschütze Thomas Fuchs bei der Eisstock-EM in Litauen. Mit einem internationalen Erfolg ließ zudem das Eiskunstlaufpaar Severin Kiefer und Miriam Ziegler aufhorchen, das bei der WM in Japan mit Platz zehn erstmals in die Top 10 vorstoßen konnte.

Über österreichische Meistertitel jubelten die Skifahrerin Lisa Grill (Abfahrt), der Leichtathlet Manuel Innerhofer (10.000 Meter), die Luftpistolen-EM-Siebente Sylvia Steiner, die Snowboarderin Claudia Riegler (Parallelslalom) und Tischtennistalent Selina Leitner (Doppel).

April:

Fußballclubs verpflichteten Startrainer

Die Schlagzeilen im April gehörten den Ballsportlern. Während die BBU Salzburg den Klassenerhalt in der 2. Basketball-Bundesliga fixierte, stiegen die Handballer des UHC Salzburg gleich mit zwei Teams auf. Oberndorfs Volleyballer triumphierten derweil in der 2. Herrenbundesliga. Großen Anteil am Bundesliga-Meistertitel des ASKÖ Linz-Steg hatten mit Trainer Roland Schwab und Zuspielerin Victoria Deisl zwei Salzburger. Im Fußball-Unterhaus übernahmen mit Europameister Christian Ziege (Saalfelden) und Kulttrainer Werner Lorant (FC Hallein) zwei prominente Trainer einen Posten.

Mai:

Im Tischtennis und Faustball ging es in die 1. Bundesliga

Salzburgs beste Tischtennis-Clubs eilten im Jahr 2019 von Erfolg zu Erfolg. Der UTTC Salzburg stieg im Mai als Meister der 2. Bundesliga der Herren in das Obere Play-off der höchsten Spielklasse auf. Die Kuchler verdienten sich als Dritter einen Platz im Unteren Play-off. Wie umkämpft Aufstiegsplätze sind, bewiesen Seekirchens Faustballteams: Während sich die Damen der Flachgauer für die 1. Feld-Bundesliga qualifizierten, fehlte den Herren nur ein Satz.

Juni:

Lukas Hollaus und Sylvia Steiger näherten sich Sommerspielen

Mit dem vierten Platz beim Weltcup in Kasachstan hat Triathlet Lukas Hollaus im Juni einen großen Schritt Richtung Olympia gesetzt. Sportschützin Sylvia Steiner verpasste die Qualifikation für Tokio 2020 trotz nationalen Rekords als Siebte der Europaspiele hauchdünn. Das Segelduo Schöfegger/Boustani glänzte mit Rang drei beim Weltcupfinale in Frankreich. Der Trial-Mountainbiker Kevin Maderegger, die Speedkletterin Alexandra Elmer, und die Bischofshofner Bahnengolfer untermauerten ihren Status als nationale Nummer eins.

Juli:

Valentina Höll siegte bei den Erwachsenen

Während sich Triathlet Andreas Giglmayr mit einem Streckenrekord beim Trumer Triathlon in die Sportlerpension verabschiedete, glänzte im Juli vor allem Salzburgs Nachwuchs: Downhill-Ass Valentina Höll feierte ihren ersten Elite-Sieg und Ruderer Lukas Reim wurde bei der U23-WM ebenso Fünfter wie Weitsprung-Talent Inge Grünwald und Dressurreiterin Diana Porsche bei Europameisterschaften.

August:

Jacqueline Gerlach mit Gesamtsieg in die Sportlerpension

Europameister dürfen sich seit August der Karateka Robin Rettenbacher (Studenten-EM) sowie die U19-Footballer Paul Lemberger und Noah Touré nennen. Squasher Aqel Rehman qualifizierte sich indes als erster Österreicher für eine Weltmeisterschaft. Mit zwei WM-Silbermedaillen und dem Gesamtweltcupsieg beendete Grasskiläuferin Jacqueline Gerlach ihre Karriere. Während Orientierungsläufer Robert Merl Österreichs Staffel bei der WM zu Rang sieben führte, wurde Mountainbike-Kollege Tobias Breitschädel Sechster.

September:

Peter Herzog lief in Rekordzeit zum Olympia-Marathon

Mit einer neuen Bestzeit von 2:10:57 Stunden lief Peter Herzog beim Berlin-Marathon Ende September in neue Sphären. Der Saalfeldner qualifizierte sich damit als erster Salzburger für die Olympischen Spiele 2020. Para-Triathlet Günther Matzinger verbesserte seine Chancen auf einen Startplatz in Tokio als WM-Sechster. Den Weltmeistertitel holte die 3D-Bogenschützin Ingrid Ronacher. Ebenfalls stark: Motocross-Talent Marcel Stauffer kürte sich trotz Halswirbelbruchs zum MX2-Meister.

Oktober:

Karateka Marina Vukovic erkämpfte WM-Gold

Der Karatenachwuchs überzeugte auch im Herbst. Während Aleksandra Grujic bei der WM Dritte wurde, erkämpfte Marina Vukovic den U18-Titel. Als Sieger der VLN-Langstreckenmeisterschaft konnte sich der Motorsportler David Griessner feiern lassen. Nicht zu schlagen waren auch Oberndorfs Volleyballer, die makellos durch die Hinrunde der 2. Bundesliga kamen und bis ins Cup-Viertelfinale aufstiegen. Die Judo-Bundesliga schlossen indes die Straßwalchner als Dritter ab. Die Teams aus Rauris und Bischofshofen hielten die Klasse.

November:

Hermann Neubauer kehrte auf den Rallye-Thron zurück

Rallye-Pilot Hermann Neubauer hat 2019 in die Erfolgsspur zurückgefunden. In einem packenden Finale Mitte November sicherte sich der Lungauer seinen zweiten Staatsmeistertitel. Erfolge feierten zudem die Salzburger Nachwuchskicker: Während Red Bull Salzburg in der Youth League den Aufstieg fixierte, nahm die ÖFB-U19-Auswahl beim Heimturnier die erste Hürde auf dem Weg zur EM. Manuel Innerhofer begeisterte ferner als Sechster der Berglauf-WM.

Dezember:

Neue Bestmarken als krönender Abschluss des Sportjahrs

Der A. C. Wals blieb auch heuer das Maß aller Dinge in der Ringer-Bundesliga und eroberte den 53. Meistertitel der Vereinsgeschichte. Während beim Amadeus Horse Indoors in der Salzburgarena nicht nur Pferdesport vom Feinsten geboten wurde, sondern auch ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt wurde, gelangen Salzburgs Eiskunstläufern rund um Vizemeisterin Sophia Schaller und Schwimmtalenten bei ihren Staatsmeisterschaften kurz vor dem Ende des Erfolgsjahrs 2019 zahlreiche Bestmarken.

Quelle: SN