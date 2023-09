Judoka halten Final-4-Hoffnungen aufrecht

Mit zwei 6:1 Siegen melden sich die Judo Tigers zurück in den Kampf um das Endrunden-Ticket. Artem Lesiuk, Pascal Auer, Herbert Wicker und Thomas Scharfetter verließen in den Kämpfen gegen die Vienna Samurai und die Judounion Flachgau als Sieger die Matte. Währenddessen sicherte sich die Mühlbacherin Lisa Dengg beim Europacup in Sarajevo sensationell die Bronze-Medaille.

BILD: SN/SW/GARY HANSEN Der ESV Sanjindo blieb am vergangenen Wochenende in der Bischofshofener Judo-Festung ungeschlagen.

Mit einer überzeugenden Leistung und zwei wichtigen 6:1 Siegen gegen die Judounion Flachgau und die Vienna Samurai rangen sich die Judoka des ESV Sanjindo zurück in den Kampf um die begehrten Final-4 Endrunden-Tickets. Artem Lesiuk, Pascal Auer, Herbert Wicker und Thomas Scharfetter verließen in beiden Kämpfen als Sieger die Matte. Nun weilen die Pongauer nach drei Siegen und drei Niederlagen mit sechs Punkten auf dem fünften Tabellenrang. Einen Sieg mehr sammelte bislang der viertplatzierte PSV Salzburg, der damit zwei Runden vor Schluss das letzte Final-4-Ticket hält. Am 21. Oktober geht es in der Bischofshofener Wielandnerhalle für die Sanjindo Judo Tigers um den Sprung auf Rang vier und damit den Einzug in die Finalrunde. Dann kommt der Tabellenführer, die Galaxy Judo Tigers aus Wien, in den Pongau. Nicht ganz so weit hat es die Judounion Pinzgau, die nach sechs Niederlagen derzeit auf dem letzten Tabellenplatz weilt. Lisa Dengg glänzt auf internationaler Bühne Auch international sorgt der ESV weiter für Schlagzeilen. Die Mühlbacherin Lisa Dengg sicherte sich beim Europacup in Sarajevo Bronze. Die 24-jährige Ausnahmekämpferin komplettierte damit nach ihrem Europacupsieg in Slowenien und ihrer Silbermedaille bei den University Championships nun ihren Internationalen Medaillensatz.