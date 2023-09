Jungbullen brennen zum Auftakt auf Revanche für die Finalpleite

Salzburgs U19 trifft im ersten Gruppenmatch der Youth League auswärts auf Benfica Lissabon − und hat mit den Portugiesen noch eine Rechnung offen.

Zwei Mal hat der Fußballnachwuchs von Red Bull Salzburg bereits den Einzug ins Finale der Youth League geschafft. 2017 holten sich die Jungbullen unter Coach Marco Rose und mit Patson Daka im Sturm durch einen 2:1-Sieg den Titel, fünf Jahre später setzte es im Endspiel eine bittere 0:6-Abfuhr. Beide Male hieß der finale Gegner Benfica Lissabon.

Heuer treffen die beiden U19-Teams bereits in der Gruppenphase aufeinander. Am Mittwoch (14 Uhr) geben sie einen Vorgeschmack auf das abendliche Duell der Clubs in der Champions League. Während die Spieler des FC Liefering in Österreichs 2. Liga aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt mitnehmen konnten, haben sich Benficas U23-Kicker in der Heimat mit einem 5:0-Sieg warmgeschossen. Salzburg-Trainer Onur Cinel blickt dem Duell dennoch positiv entgegen. "Diese Spiele auf dem allerhöchsten Niveau in Europa sind total wichtig für die Entwicklung unserer Spieler. Die Vorfreude ist bei allen sehr groß", betont der Deutsche.