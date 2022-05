Junge Welle: Zwei Salzburg-Ligisten klären die Trainerfrage

Eugendorf setzt über den Sommer hinaus auf das neue Trainerduo Daniel Reischl und Wolfgang Suppan. In Bürmoos steht Routinier Josef Bauer nur mehr bis Saisonende an der Seitenlinie. Auch ihm wird wohl ein junges Trainerteam folgen.

Am Freitagabend will Eugendorf bei den formstarken Thalgauern, die in der Rückrunde zu den erfolgreichsten Mannschaften der Salzburger Liga zählen, den Anschluss an die Spitzenteams halten. Zuvor hat der Verein seinem neuen Trainerduo, das nach Mario Haslauers Abgang vor zwei Wochen das Kommando übernommen hatte, das Vertrauen ausgesprochen: Der 28-jährige Daniel Reischl wird nach Saisonende nicht zur 1b zurückkehren, sondern mit Wolfgang Suppan (38), der seine Spielerlaufbahn beendet, weiterhin die Verantwortung für Eugendorfs Kampfmannschaft tragen.

