Nach Achtelfinalniederlage zog Salzburgerin noch ins kleine Finale ein.

Alisa Buchinger musste am Samstag beim Premier-League-Auftakt in Istanbul ihre erste Niederlage 2021 einstecken. Über die Hoffnungsrunde qualifizierte sie sich aber noch fürs kleine Finale am Sonntag, wo sie auf die Siegerin von 2019, die Montenegrinerin Marina Rakovic, trifft. "Ich bin froh, wieder in der Weltspitze zu sein. In meiner Klasse waren alle Top-Kämpferinnen am Start und ich kämpfe um Bronze", zeigte sich Buchinger mit ihrer Leistung zufrieden. Im Kata-Bewerb landete Kristin Wieninger als beste Österreicherin auf Platz 17.

In ihrem Auftaktkampf setzte Buchinger gleich ein Zeichen. Mit 10:3 fegte die 28-Jährige die Mazedonierin Angela Mojsovska von der Matte. Umso bitterer war die kalte Dusche im Achtelfinale. Gegen die groß gewachsene Ägypterin Feryal Abdelaziz hatte sie Probleme mit der Reichweite und verlor glatt mit 0:5. "Die Ägypterin hat mit einer Beintechnik vorgelegt, dann musste Alisa ihre Deckung aufmachen und angreifen und lief so ins offene Messer", analysierte Bundestrainer Manfred Eppenschwandtner.

Da Abdelaziz später ins Finale einzog, bekam Buchinger in der Hoffnungsrunde noch eine zweite Chance und nutzte diese perfekt. Erst machte sie mit der Belgierin Luana Debatty mit 7:0 kurzen Prozess, dann brachte sie in einem taktisch geprägten Kampf gegen die Norwegerin Andrine Hilton eine 1:0-Führung geschickt über die Zeit. Das Bronze-Match am Sonntag gegen Rakovic dürfte ebenfalls eine knappe Angelegenheit werden. "Bei der WM 2016 in Linz hat Alisa die Nase vorne gehabt, aber vor genau einem Jahr gab es in Dubai eine knappe 0:1-Niederlage im kleinen Finale", erinnert sich Eppenschwandtner an die jüngsten Duelle.