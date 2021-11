Das Salzburger Karate-Ass wurde im Bronzekampf mit den eigenen Waffen geschlagen, blickt aber auf eine starke WM zurück. Ihre letzte?

Alisa Buchinger kehrt am Montag ohne Medaille von der Karate-Weltmeisterschaft in Dubai in ihre Heimat Salzburg zurück. Die 29-Jährige unterlag am Samstag im Bronzekampf der Klasse bis 68 Kilogramm der Ukrainerin Halyna Melnyk mit 0:3 und verpasste damit als Fünfte knapp ihr drittes WM-Edelmetall. "Sehr schade, weil es zum Greifen nah war. Aber mein Ziel war, stolz von der Matte zu gehen und Spaß zu haben. Das habe ich geschafft", sagte die Weltmeisterin von 2016 nach ihrem starken Comeback.

