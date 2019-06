Die Aufholjagd in der Olympia-Qualifikation endete beim Weltcup in Schanghai erneut viel zu früh.

Statt mit dem erhofften Befreiungsschlag in der Olympia-Qualifikation endete auch das Premier-League-Turnier in Schanghai für Alisa Buchinger mit einer großen Enttäuschung. Die Salzburger Karatekämpferin scheiterte in der Klasse bis 68 kg bereits in der ersten Runde an der starken Ägypterin Feryal Abdelaziz.

Dabei war Buchinger stark in den Kampf gestartet und hatte auch den ersten gewerteten Treffer gelandet. Nachdem der Ägypterin der Ausgleich geglückt war, wurden die letzten Kampfmomente zum Drama. So standen nur mehr fünf Sekunden auf der Uhr, als Buchinger in einen Konter lief, der nach Videobeweis die Führung von Abdelaziz brachte. Die Salzburgerin selbst landete in der letzten Sekunde ebenfalls noch einen Treffer zum Kopf, der aber nach Videoüberprüfung nicht gewertet wurde. "Ich bin natürlich sehr enttäuscht, weil ich so kurz vor Schluss noch diesen unglücklichen Punkt kassiert habe. Momentan läuft es einfach nicht so, wie es laufen sollte, aber ich gebe nicht auf. In Montreal werde ich mit Sicherheit wieder voll angreifen", blickt Buchinger schon wieder nach vorn.

Etwas besser lief das Turnier für die Salzburger Herren. EM-Bronzegewinner Stefan Pokorny (−67 kg) schlug zuerst den Usbeken Ikboljon Uzakov mit 3:0. Gegen Vize-Europameister Mario Hodzic (MNE) folgte aber eine knappe 0:1-Niederlage im Achtelfinale. Luca Rettenbacher (−75 kg) startete mit einem 3:1 gegen den Türken Murat Oz, verlor dann aber in Runde zwei gegen den Jordanier Bashar Alnajjar mit 1:3. Bereits in Runde eins schied Lora Ziller (+68 kg) aus. Nach drei Podestplätzen in Folge war für Bettina Plank (−50 kg) in Schanghai bereits im Viertelfinale Endstation.



Quelle: SN