Doppelte Ehre für Alisa Buchinger bei den World Games

Salzburgerin führt Österreich bei der Eröffnungsfeier als Fahnenträgerin an. Bei der Verabschiedung durch den Bundespräsidenten durfte sie stellvertretend fürs Team den World-Games-Eid ablegen.

Weltmeisterin in der Heimat, Europameisterin, Gesamtsiegerin in der Karate-Premiere-League − Alisa Buchinger hat in ihrer Karriere schon fast alles erreicht. Auch an den World Games hat sie schon ein Mal teilgenommen und 2017 in Wrocław Silber erobert. Bei ihrem zweiten Antreten beim "Olympia der nicht olympischen Sportarten", das heuer in Birmingham (USA) stattfindet, darf sie sich gleich über zwei Premieren freuen. So legte sie bei der offiziellen Verabschiedung durch den Bundespräsidenten stellvertretend für das österreichische Team den World-Games-Eid ab.

"Ich war schon sehr nervös. Zum Glück durfte ich den Eid ablesen und musste ihn nicht auswendig lernen", erzählt die 29-Jährige, auf die am Donnerstag bei der Eröffnungsfeier gleich die nächste ehrenvolle Aufgabe wartet. "Ich darf das Team als Fahnenträgerin anführen. Das macht mich schon sehr stolz", sagt Buchinger.

Ihr großes Ziel ist es, erneut eine Medaille zu holen. Unterstützt wird sie dabei von Ex-Karateka Mariam Elaswad, die eigentlich als Volontärin mitreist. "Sie wird mit mir vor Ort sparren."