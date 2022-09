Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger beendet ihre Karate-Karriere

Es hat sich bereits länger abgezeichnet, am Donnerstagabend war es dann so weit. Im Rahmen einer festlichen Ehrung anlässlich ihrer bei den heurigen World Games gewonnenen Silbermedaille verkündete das Salzburger Karate-Ass Alisa Buchinger ihr sofortiges Karriereende. "Ich bin meine Rede jetzt seit zwei Monaten durchgegangen und habe mir nicht gedacht, dass ich so weinen muss", meinte die 29-Jährige unter Tränen.

Auf der Kampfmatte war Buchinger weniger zimperlich und dominierte lange ihre Gewichtsklasse. Ihr größter Erfolg war der Gewinn des Weltmeistertitels bei der Heim-WM 2016 in Linz. Ein Jahr später kürte sie sich zur besten Karatekämpferin Europas. Die größte Enttäuschung war das Verpassen der olympischen Spiele in Tokio. "Mit Silber bei den World Games habe ich aber den perfekten Abschluss gefunden", betonte Buchinger.