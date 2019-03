Die Erfolge stärken das Selbstvertrauen der Salzburger Karateka enorm.

Sie gehören zur Weltspitze, das haben Salzburgs Karateka am Wochenende in der Salzburgarena bewiesen. Auch Thomas Kaserer gehört dazu, er hat den Finaleinzug nur knapp verpasst. Die Olympia-Qualifikation für die Spiele 2020 wird nun selbstbewusst in Angriff genommen. Für Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger ist der Turniersieg das Ende einer längeren Durststrecke. "Es fühlt sich wieder alles richtig an, es ist wie 2016", sagte Buchinger, die geschickt vermied, ihrer Finalgegnerin ins offene Messer zu laufen. "Elena weiß, dass ich einen Nasenbeinbruch hatte, und sie hat immer auf meine Nase gezielt. Aber sie hat mir nichts antun können." Stefan Pokorny sagte: "Ich habe alles umsetzen können, was ich mir vorgenommen hatte."

Anzeige

Quelle: SN