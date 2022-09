Karate: Robin Rettenbacher kämpft gegen Riesen

Karateka Robin Rettenbacher nimmt beim Premier-League-Turnier in Baku seine erste Medaille in der Klasse der schwersten Athleten ins Visier. Auch Stefan Pokorny ist Spitzenplatz zuzutrauen.

Eine Medaille fehlt Salzburgs Karateka nach dem Wechsel in die neue Gewichtsklasse noch. Das Premier-League-Turnier in Baku (Aserbaidschan) ist für ein Duo wohl die letzte Chance in diesem Jahr, auf internationalem Topniveau mit einem Spitzenplatz aufzuzeigen.

Während Luca Rettenbacher mit seiner Ellbogenverletzung noch nicht trainieren kann und Alisa Buchinger nach ihrer Medaille bei den World Games ausspannt, gehen Stefan Pokorny und Robin Rettenbacher topmotiviert in den Bewerb. "Der Fokus liegt auf diesem Turnier. Ich bin nach meiner Sprunggelenksverletzung wieder fit und starte mit einem guten Gefühl", sagt Robin Rettenbacher vor dem zweiten Antritt in der Klasse über 84 Kilogramm am Samstag. Gleich bei der Premiere hatte der Tennengauer den fünften Platz erreicht. "Diesmal möchte ich nach meiner ersten Medaille greifen. Die neuen Gegner sind stark und groß, aber die Kampfweise dieser Riesen kommt mir entgegen. Daher liegt mir die neue Kategorie sogar besser."

Bereits am Freitag ist sein Teamkollege Pokorny im Einsatz. Der dreimalige EM-Bronzene, der in der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm die Nummer 14 der Welt ist, überzeugte zuletzt mit starken Trainingsleistungen. "Stefan ist gut drauf", betont Trainer Manfred Eppenschwandtner, der das Duo nicht nach Baku begleitet hat. Wie sich seine Schützlinge schlagen werden, sei schwer vorauszusagen. "Es ist schon ein Wahnsinn, dass zwei von uns dabei sind. In jeder Gewichtsklasse sind ja nur die besten 32 der Welt qualifiziert", sagt Eppenschwandtner und fügt hinzu: "Es wird eine zähe Partie, in der die Tagesverfassung entscheidet. Man braucht auch Glück."

Ob Baku die letzte Station im Premier-League-Kalender 2022 sein wird, steht noch nicht fest. Das für Oktober geplante Turnier in Los Angeles (USA) wurde abgesagt. Noch wurde kein Ersatz gefunden. Offen ist zudem, welche Karateka Salzburg in Abwesenheit von Aleksandra Grujic, die nach ihrem Kreuzbandriss noch lange ausfällt, bei den Nachwuchs-Weltmeisterschaften Ende Oktober in der Türkei vertreten. Die Budapest Open Mitte September sind das erste von zwei Qualifikationsturnieren.