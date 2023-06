Karrieresprung bei den Bullen: Salzburger wird Co-Trainer beim FC Liefering

Rund drei Jahre leistete der Salzburger Raphael Ikache als Nachwuchskoordinator von Red Bull Salzburg sehr gute Arbeit. Viele Clubs aus dem In- und Ausland zeigten an dem 39-Jährigen Interesse, er wird den Bullen aber auch weiterhin erhalten bleiben. Ikache, der als Trainer bereits den Regionalligisten Anif betreut hat und auch dem Team der U18-Nationalmannschaft angehört, wird ab Sommer als Co-Trainer des FC Liefering tätig sein.

Wenzel Steinhart neuer Nachwuchskoordinator

Gemeinsam mit dem neuen Chefcoach Onur Cinel soll Ikache die Bullen-Talente näher an die Kampfmannschaft heranführen und wieder für eine erfolgreiche Saison in der 2. Liga sorgen. Nach einer schwachen Spielzeit trennte sich der FC Liefering zuletzt von Fabio Ingolitsch. In die Vorbereitung startet das neue Trainerteam bereits am kommenden Montag. Die Aufgabe von Ikache im Nachwuchs wird Wenzel Steinhart, der zuletzt als Nachwuchstrainer bei Salzburg tätig war, übernehmen.

Neuer Club für Josef Weberbauer

Einen neuen Verein hat Josef Weberbauer gefunden: Nach einer unglücklichen Saison beim Bundesliga-Absteiger Ried zieht es den Ex-Kuchler zum Zweitliga-Aufsteiger Leoben. Auf Vereinssuche ist dagegen Fabian Neumayer: Der Salzburger erhält beim Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz keinen Vertrag mehr. Eine Rückkehr nach Seekirchen steht zur Diskussion.