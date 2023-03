Kooperation mit Rapid Wien: Bischofshofen hofft auf "weitere Marco Grülls"

Der österreichische Rekordmeister unterstützt den Pongauer Regionalligisten im Nachwuchs- und Eventbereich. Es soll eine Win-win-Situation werden.

Patrick Reiter hält nichts von halben Sachen. Das hat der Macher des Fußball-Regionalligisten Bischofshofen in den vergangenen Jahren wieder und wieder bewiesen. Seine Ausdauer scheint immer mehr Früchte zu tragen. Sportlich läuft es nach Wunsch. Der Einzug in die Westliga ist zum Greifen nah. Ein Punktverlust der drittplatzierten Saalfeldener, die am Freitag Hallein empfangen, oder ein Punktgewinn in Kuchl am Sonntag - und die Drittklassigkeit ist garantiert. Doch auch abseits des Fußballfelds gelingen Fortschritte.

Bischofshofen ist neuer Partner ...