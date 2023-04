Kuchl freut sich über Remis gegen die Austria und drei weitere Neuzugänge

Joker Garbiel Lima sicherte den Tennengauern einen Punkt gegen Austria Salzburg. Die Kaderplanung in Kuchl schreitet voran.

Nach zwei spielfreien Wochenenden ist Kuchl am Samstag mit einem Erfolgserlebnis in das obere Play-off gestartet. Die Tennengauer holten gegen Leader Austria Salzburg ein 1:1 und konnten auch mit der Leistung zufrieden sein. "Die Spieler haben die Vorgaben sehr gut umgesetzt und sich mit einem Remis belohnt", erklärt Kuchl-Trainer Thomas Hofer, der in der zweiten Halbzeit ein goldenes Händchen bewies. Nachdem der Ex-Kuchler Yannic Fötschl die Austria kurz vor der Pause verdient in Führung gebracht hatte, erzielte Hofers Joker Gabriel Lima nach seiner Einwechslung den Ausgleich. Einziger Wermutstropfen: Außenverteidiger Adrian Sulejman musste wegen einer Knieverletzung bereits nach 21 Minuten ausgewechselt werden. "Hoffentlich nichts Schlimmeres", sagt Hofer, dem in der Defensive schön langsam die Spieler ausgehen.

Zwei Kuchl-Kicker und ein neuer Tormann

Bereits seit einigen Wochen laufen im Hintergrund die Planungen für die kommende Saison. Und es sieht ganz so aus, als ob die Tennengauer die schmerzhaften Verluste von Daniel Kraft, Adrian Vurbic und Elvin Pargan (alle Hallein), Tommy Plainer (Karriereende) und Robert Strobl (Kreuzbandriss) sehr gut kompensieren könnten. Nach dem Adnet-Trio Simon Schilchegger, Horst Nestaval und Thomas Mauberger kann sich Hofer über drei weitere namhafte Neuzugänge freuen. Goalie Fritz Kühleitner kommt aus Altenmarkt, von Anif konnte Hofer Max Danner und Fabian Altmanninger nach Kuchl locken. Kommen sollen in den nächsten Wochen noch ein Stürmer und ein Innenverteidiger.