Lukas Brückler wechselt in die 2. Liga - Austria Salzburg vermeldet Königstransfer

Nur einen Tag nachdem der Salzburgligist SAK mit Zlatko Junuzovic einen Transferkracher bekanntgab, wurden am Mittwoch zwei weitere Toptransfers fixiert. Golling-Stürmer Lukas Brückler wechselt nach einer überragenden Regionalliga-Saison in den Profibereich. Austria Salzburg holte sich dagegen einen Wunschspieler.

Mit 22 Toren in der Regionalliga Salzburg hat sich Lukas Brückler in der vergangenen Saison in die Notizbücher vieler Profivereine gespielt. Bereits im Winter absolvierte der 23-jährige Golling-Stürmer ein Probetraining bei Blau-Weiß Linz, das nach dem Bundesliga-Aufstieg aber eine Nummer zu groß für den Tennengauer ist. Der Sprung in den Profifußball gelingt ihm in diesem Sommer aber trotzdem: Nach überzeugenden Probetrainings in Bregenz wurde Brückler nun vom Zweitliga-Aufsteiger unter Vertrag genommen. Bei seinem Heimatclub Golling hat er sich bereits verabschiedet.

Aaron Volkert wechselt zur Austria

Den Wunsch vom Profifußball noch nicht erfüllen konnte sich dagegen Aaron Volkert. Der Seekirchen-Kicker absolvierte in den vergangenen zwölf Monaten diverse Probetrainings im In- und Ausland, einen Profivertrag konnte er bis jetzt aber noch nicht unterschreiben. Trotzdem wird der 21-jährige Mittelfeldspieler den Neo-Salzburgligisten Seekirchen im Sommer verlassen. Am Mittwoch gab Regionalligist Austria Salzburg bekannt, dass Volkert in Zukunft im violetten Trikot auflaufen wird. "Ich kenne den Spieler schon lange und hätte ihn bereits in den vergangenen Spielzeiten gerne bei uns gesehen. Ich bin froh, dass sich Aaron für uns entschieden hat. Wir werden mit ihm viel Freude haben", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der weitere Neuzugänge nicht ausschließt. Volkert entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Seekirchen zu einem der besten Mittelfeldspieler in Salzburg und soll nun mit der Austria in der Regionalliga West für Furore sorgen.