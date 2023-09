Matthias Mayr feierte Sommerabschluss mit Pongauer Ski-Jugend

Die Pongauer Nachwuchsskifahrer feierten den Abschluss ihres Sommertrainings in St. Johann. Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayr war der Einladung in den Pongau ebenfalls gefolgt.

Rund 130 Kinder feierten in St. Johann das Abschlussfest des heurigen Sommertrainings der Pongauer Nachwuchsskifahrer. "Alle reden davon, dass sich Kinder bewegen sollen. Und wir setzen es in die Tat um", sagt der Bezirksvertreter des Salzburger Landesskiverbandes, Mike Ellmer, der das Trainingsprogramm organisiert. In Wagrain, Bad Hofgastein, Bischofshofen und St. Johann trainierten in Zuge dessen 250 Kinder in den Ferien unter der Anleitung von neun alpinen Nachwuchsrennfahrern aus dem FIS-Bereich. "Wir haben vor drei Jahren mit 100 Kids angefangen. Seither sind es immer mehr geworden. Das zeigt die enorme Nachfrage nach Bewegung, trotz der zahlreichen Freizeitangebote, die es für junge Leute mittlerweile gibt", resümiert Ellmer.

Pongauer Nachwuchs ist höchst erfolgreich

Beim Abschlussfest konnten die jungen Sportlerinnen und Sportler auf Tuchfühlung mit ihren Idolen gehen. Der dreifache Olympiasieger und nunmehrige Ex-Skirennfahrer Matthias Mayr stand für Fotos zur Verfügung und gab zahlreiche Autogramme. Gemeinsam mit den ehemaligen Rennläufern Philipp Schörghofer, Hans Grugger und Brigitte Obermoser-Kliment nahm Mayr auch am Golfturnier teil, das an diesem Tag für die erwachsenen Besucher des Abschlussfestes ausgerichtet wurde. Neben einem bunten Kinderprogramm stand auch die Auszeichnung jener Nachwuchstalente am Programm, die zuletzt bei Österreichischen Meisterschaften beziehungsweise im Landes- und Bezirkscup aufzeigen konnten. Vor allem ein Blick auf das Landescup-Ergebnis zeigt die Stärke der Pongauer Vereine: Diesen gewann der WA Ski Race Club Flachau vor dem SC Radstadt und dem WSV St. Johann.