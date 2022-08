Mattseer Segler ist vorzeitig U21-Weltmeister

Bei der 470er-Junioren-Weltmeisterschaft in Tihany (Ungarn) konnten am Samstag aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen keine Wettfahrten durchgeführt werden. Damit ist Sebastian Slivon vom UYC Mattsee und seiner Kärntner Steuerfrau Rosa Donner bereits vor dem Abschlusstag der Titel in der U21-Wertung nicht mehr zu nehmen. Die österreichischen Talente gehen zudem mit nur einem Punkt Rückstand als Zweitplatzierte im Zwischenklassement in das abschließende Medal Race am Sonntag.

SN/szucs abel Auf Erfolgskurs: Sebastian Slivon und Rosa Donner.

Aufgrund von Gewittern und Regenfronten konnten am Samstag bei der 470er-Junioren-Weltmeisterschaft, die in der Altersklasse U24 ausgetragen wird, in Tihany (Ungarn) keine Wettfahrten durchgeführt werden. Damit sicherten sich die Kärtner Steuerfrau Rosa Donner und der Salzburger Vorschoter Sebastian Slivon, die vor dem Medal Race 25 Punkte Vorsprung auf das zweitplatzierte Boot in ihrer Altersklasse haben, vorzeitig den Titel in der U21-Wertung.

Duo segelt auch in der Gesamtwertung um den Sieg Im Gesamtklassement liegen der Athlet des UYC Mattsse und seine Partnerin nur einen Punkt hinter den führenden Franzosen Matisse Pacaud/Lucie De Gennes auf Rang zwei. Der Vorsprung auf Rang drei beträgt zwölf Zähler. "Es ist schön, dass uns der U21-Weltmeistertitel nicht mehr zu nehmen ist. Morgen wollen wir nochmals eine starke Leistung abrufen und uns auch in der U24-Wertung eine Medaille sichern", sagt Donner.