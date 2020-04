Meistertrainer kehrt zum SAK zurück

Einen überraschenden Schachzug vollzog am Mittwoch der SAK: Die Nonntaler verpflichteten Ex-Trainer Andreas Fötschl als neuen Sportlichen Leiter. Unter Fötschl stieg der älteste Fußballverein Salzburgs von der Salzburger Liga in die Regionalliga auf und sicherte sich im Herbst in der Regionalliga Salzburg souverän den ersten Platz. Trotz des Erfolgslaufs wurde der Polizeibeamte entlassen, nun kehrt er aber wieder zurück.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Wieder vereint: Andreas Fötschl (l.) und SAK-Präsident Christian Schwaiger.