Mit 25 Jahren Chefcoach in der Salzburger Liga: "Schneller als gedacht"

Daniel Buhacek ist früh vom Spielfeld auf die Betreuerbank gewechselt. Im Sommer folgt der ehemalige Torjäger Josef Bauer in Bürmoos nach.

Generationenwechsel in Bürmoos: Trainer Josef Bauer, der beim 4:1-Heimsieg gegen Bergheim am Samstag ein erstes Abschiedsgeschenk von seinem Team erhielt, weicht mit Co-Trainer Werner Weiss im Sommer. Die Nachfolge tritt mit Daniel Buhacek ein 25-Jähriger an. Spieler Josef Höller (29), der gegen Bergheim den Schlusspunkt setzte, wird ihm als kickender Assistent zur Seite stehen. Gemeinsam ist das neue Trainerduo jünger als der 55-jährige Josef Bauer. "Sie übernehmen eine intakte, starke Mannschaft, die wir in diesem Jahr gut weiterentwickelt haben. Die ...