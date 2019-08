Mit US-Hilfe und Ziege in die 2. Liga

Die neuen Partner von Saalfelden stellten am Samstag ihr Konzept vor.

Bereits einige Stunden vor dem 1:1 gegen St. Johann waren viele Blicke im Pinzgau auf Saalfelden gerichtet. Die neuen Partner des Fußball-Regionalligisten stellten sich am Samstag der Öffentlichkeit vor.

Die Fakten sind schnell erklärt: Drei US-Amerikaner steigen in Kürze zu 49,9 Prozent bei der FC Pinzgau Saalfelden GmbH ein und wollen den Verein in den nächsten Jahren in die 2. Liga führen. Der Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft wurde bereits im Sommer gelegt. Die Pinzgauer verpflichteten einige US-Kicker und wollen in dieser Saison den Sprung in das überregionale Play-off schaffen.

Finanziell hat der Verein kein Risiko. "Wir haben weiterhin unser eigenes Budget. Die Legionäre werden von den Amerikanern bezahlt. Das Projekt ist längerfristig angelegt. Unser Fernziel lautet 2. Liga", erklärt Saalfeldens Vorstandsmitglied Christian Herzog. Spieler aus Übersee werden in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich des Öfteren verpflichtet. Saalfelden fungiert ab sofort als Partnerclub des MLS-Vereins Real Salt Lake. "Zudem wird unser Verein in der Region Utah vermarktet. Ziel ist, dass sich amerikanische Fußballfans auch für unseren Club interessieren", betont Herzog, der auch länger mit Startrainer Christian Ziege planen kann: Der Europameister von 1996 hat kürzlich einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Die US-Gönner suchten schon länger nach einem Verein in Österreich. "Drei Clubs standen zur Auswahl, letztendlich haben sie sich für uns entschieden", erläutert Herzog.

Sportlich lief es für die ambitionierten Pinzgauer am Samstag nicht nach Wunsch. Beim Heimauftakt kam die Ziege-Elf nicht über ein 1:1 gegen St. Johann hinaus. "Wir haben erst in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gefunden. Das Remis ist kein Beinbruch. Uns war von Beginn an bewusst, dass unser Team Zeit brauchen wird und in der Regionalliga Salzburg starke Gegner warten", sagt Herzog.