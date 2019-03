Nach den Dopingenthüllungen der vergangenen Tage zieht Peter Stankovic Konsequenzen: Der Pongauer wird das Radkriterium in Bischofshofen nicht mehr veranstalten.

Nach den Dopingbeichten der beiden österreichischen Radsportler Georg Preidler und Stefan Denifl hat Peter Stankovic genug: Der Pongauer gab am Dienstag bekannt, dass das Radkriterium in Bischofshofen in Zukunft nicht mehr stattfinden wird. "Ich stehe für sauberen Sport. Den kann ...