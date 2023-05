Nach GAK-Probetraining avanciert Lukas Brückler zum Derbyheld - SAK und Anif "bestrafen" Thalgau-Kicker

Golling setzte sich am Dienstag im unteren Play-off der Regionalliga Salzburg in Hallein mit 2:1 durch und baute damit die Tabellenführung weiter aus. Zu einem ungewöhnlichen Schritt entschieden sich dagegen die Regionalliga-Konkurrenten Anif und SAK.

Am Vormittag absolvierte Lukas Brückler noch ein Probetraining beim GAK. Weil der Zweitligist die Nachmittagseinheit absagte, reiste der Golling-Torjäger ab und avancierte im Regionalliga-Derby gegen Hallein zum Matchwinner. Der Youngster wurde in der Pause eingewechselt und konnte in der 77. Minute den 0:1-Rückstand egalisieren. Acht Minuten später sicherte Eric Mitterlechner den Gollingern den 2:1-Sieg. "In den ersten 30 Minuten war der Gegner klar besser und hat auch verdient geführt. Danach sind wir aber besser ins Spiel gekommen und haben das Spiel noch gedreht", erklärt Golling-Trainer Johannes Schützinger.





Anif und SAK sagen Dzenan Halilovic ab

Eine mutige Entscheidung haben die beiden Regionalligisten SAK und Anif getroffen: Thalgau-Kicker Dzenan Halilovic bot sich trotz Zusage beim SAK in Anif an. Nach kurzem Austausch haben ihm nun beide Clubs abgesagt. "Wir lassen uns von den Spielern nicht ausspielen. Beide Vereine haben ein gutes Verhältnis, deswegen sind wir in diesem Fall sehr offen umgegangen. Die Entscheidung zu diesem Schritt ist schnell gefallen", erklärten die beiden Vorstandsmitglieder Walter Larionows (SAK) und Norbert Schnöll (Anif).