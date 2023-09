Nächster Trainerwechsel in der Salzburger Liga - "Einige Leistungsträger waren gegen mich"

Nach Eugendorf, Anif und Thalgau muss der vierte Salzburg-Ligist auf Trainersuche gehen.

Mit nur sieben Punkten steht Straßwalchen nach neun Runden nur auf dem vorletzten Platz in der Salzburger Liga. Nach sechs Niederlagen in Serie erreichten Laurin Pichler und Co. am vergangenen Sonntag im Derby gegen Henndorf nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3, Trainer Tomislav Jonjic trat am Montag trotzdem zurück. "Einige Leistungsträger waren gegen mich. Wenn du so eine Situation hast, dann musst du als Trainer gehen. Leider haben die Spieler schon viel zu viel Macht und hinterfragen ihre eigene Leistung zu selten", erklärt Jonjic, der rund eineinhalb Jahre im Amt war. Über den Verein findet der Ex-Profi nur positive Worte: "Ein super Club, bei dem sehr gut gearbeitet wird. Straßwalchen ist vom Nachwuchs bis zu den alten Herren sehr gut aufgestellt. Es hat Spaß gemacht dort zu arbeiten."

Rücktritt nicht überraschend

Für den Sportlichen Leiter Markus Chudoba kam der Schritt des Trainers nicht wirklich überraschend: "Man hat bereits in den vergangenen Wochen gemerkt, dass es nicht mehr zu 100 Prozent passt. Er sieht sich nicht mehr in der Lage das Team aus dem Tabellenkeller zu bringen", betont der ehemalige Unterhaus-Torjäger. Am Dienstag wird sich Jonjic bei der Mannschaft verabschieden, wer ihm nachfolgt steht noch nicht fest. "Ich habe schon einige Trainer kontaktiert. Konkretes kann ich aber noch nicht berichten", sagt Chudoba.

Wechselt Jonjic zu einem Ligakonkurrenten?

Lange wird Jonjic wohl nicht ohne Trainerjob sein: Thalgau, dass auch auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter ist, bekundet starkes Interesse. Die Thalgauer führte der 40-Jährige in der Rückrunde der Saison 2021/22 auf den zweiten Platz der Salzburger Liga. "Mich hat noch niemand kontaktiert. Sollte sich wer melden, dann werde ich es mir aber sicher anhören", erläutert Jonjic.