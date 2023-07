Nächster Unterhausclub gibt w.o.: Lieferinger SV zieht seine Kampfmannschaft zurück

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt hat, ist seit Mittwochabend Gewissheit: Der Lieferinger SV muss seine Kampfmannschaft wegen akuten Spielermangels zurückziehen und wird damit in der neuen Saison nicht an der Meisterschaft in der 2. Klasse Nord A teilnehmen. "Wir haben bis zum Schluss gekämpft, leider haben wir nur zehn Spieler zusammengebracht. So macht es leider keinen Sinn", erklärt LSV-Obmann Walter Junger, der zuversichtlich ist, dass er in einem Jahr wieder eine "Erste" stellen kann. "Wir haben zwölf Monate Zeit, einen Kader zu formen, und hoffen, dass wir in der Saison 2024/25 wieder zurückkehren."

Somit verliert die 2. Klasse Nord A nach Taxham einen zweiten Verein und geht in der kommenden Spielzeit nur mit neun Clubs über die Bühne. Neben den beiden Stadtvereinen hat in diesem Sommer auch Taxenbach

(1. Klasse Süd) sein Team abgemeldet.