Neuer Kader: Salzburger Olympiahoffnungen bekommen Zuwachs

Salzburgs beste Sommersportler stimmten sich auf heiße Phase der Qualifikation für Paris 2024 ein. Ihrem Vorbild folgt neuer Winterkader.

Es ist 15 Jahre her, dass Salzburg bei Sommerspielen über eine Medaille jubeln konnte. Judoka Ludwig "Lupo" Paischer gewann in Peking Silber. Am Dienstag versammelten sich im ULSZ Rif zahlreiche Talente, die seine Nachfolge antreten wollen.

Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) stimmte den Salzburger Olympiakader auf die "entscheidende Phase" der Qualifikation für Paris 2024 ein. "Trotz Widrigkeiten in den vergangenen Jahren haben wir schöne Erfolge gefeiert. Wir wissen aber, von wo wir starten. Das erste Ziel ist, möglichst viele Sportler nach Paris zu bringen", sagt Schnöll.

Die jeweils mit 7000 bzw. 3500 Euro pro Jahr geförderten Olympiahoffnungen beißen eher nicht die öffentliche Hand, die sie füttert. Triathlet Lukas Pertl dankte als Quasi-Klassensprecher: "Um dieses einzigartige Projekt beneiden uns viele. Wir sind über die Bedingungen sehr glücklich und können unseren Traum leben."

Bei der Konzeption des Kaders ist man laut Schnöll von zehn Mitgliedern ausgegangen. Nun umfasst er 21 Athletinnen und Athleten. Zudem wurde ein fünfköpfiger Perspektivkader gebildet. "Wir sind das Projekt fast naiv angegangen, aber es hat sich bewährt", sagt der Landesrat.

Das Projekt wird daher um einen Kader für den Wintersport erweitert. Fachverbände schlagen Talente vor, eine Fachjury vergibt 15 Förderplätze. Das Team soll die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina ins Visier nehmen. Schnöll sagt: "Erfolge sind auch im Wintersport nicht selbstverständlich. Wir müssen weiter hart arbeiten."

Salzburgs aktuell heißeste Aktien im Sommersport

Olympiakader: Peter Herzog, Ingeborg Grünwald (beide Leichtathletik), Ludwig Malter (Rennrollstuhlfahren), Markus Ragginger, Simon Marchl (beide Ringen), Lukas Pertl (Triathlon), Lukas Reim, Tabea Minichmayr (beide Rudern), Lilli Brugger (Fechten), Sylvia Steiner (Schießen), Jakob Flachberger, Keanu Prettner (beide Segeln), Aleksandar Radojkovic (Taekwondo), Lukas Neumayer (Tennis), Laurenz Leitner, Julian Hörl, Paul Pascariuc (alle Beachvolleyball), Maria Höllwart (Judo), Cornelia Wibmer (Handbike), Luka Mladenovic (Schwimmen), Christina Pesendorfer (Rollstuhltennis).



Perspektivkader: Celina Schoibl (Klettern), Laura Schöfegger (Segeln), Elena Dengg (Judo), Sebastian Slivon (Segeln), Philip Pertl (Triathlon).