Nika schießt Grünau in die Pole Position - Kletzl-Entscheidung nach der Saison

Die Walser feierten gegen Kuchl den ersten Sieg im oberen Play-off und kämpfen nun im Fernduell mit Seekirchen um das letzte Westliga-Ticket.

Nach schwierigen Wochen konnte Grünau am Samstag im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg wieder jubeln. Und der 1:0-Sieg gegen Kuchl, das in der kommenden Saison fix in der Salzburger Liga spielen wird, könnte noch Gold wert sein. "Jetzt haben wir im letzten Spiel gegen die Austria alle Chancen, die Regionalliga West zu erreichen", freut sich Grünau-Trainer Bernhard Kletzl, dessen Mannschaft am kommenden Samstag das Fernduell mit Seekirchen für sich entscheiden will.

"Finale" gegen Austria Salzburg

Wegen eines "Bonuspunkts" aus der Regionalliga Salzburg ist Grünau bei Punktegleichheit vor Seekirchen, das zum Abschluss auf Kuchl trifft, zu reihen. Kletzl blickt dem Finale positiv entgegen: "Totgesagte leben länger, das haben wir gezeigt. Die Mannschaft ist nach diesem Sieg voller Energie und bereit, den letzten Schritt zu machen. Es wird zwar nicht leicht bei der Austria, aber ich traue uns alles zu."

Sollten die Walser den Sprung in die dritte Liga schaffen, wünscht sich Kletzl Neuzugänge. "Den einen oder anderen Spieler werden wir brauchen. Vor allem im zentralen Mittelfeld", betont der Trainer, dessen Club sich für die Westliga mit Anifs David Stojicevic verstärken würde. Fix ist auch, dass David Ebner aus Niederösterreich (Retz) wieder zurückkommt. Ob die Testspieler Finn Ratzer und Elias Atiabou (beide Grödig) verpflichtet werden, steht dagegen noch nicht fest.

Kletzl-Zukunft weiter ungewiss

Noch immer nicht geklärt ist die Zukunft von Trainer Kletzl. Der 38-Jährige wurde nach den schwachen Vorstellungen im oberen Play-off immer wieder infrage gestellt, geht aber davon aus, dass er auch in der neuen Spielzeit Grünau-Trainer sein wird. Ein klares Bekenntnis vermeiden die Clubverantwortlichen aber. "Unser Fokus liegt voll und ganz auf dem Spiel gegen die Austria. Dem ordnen wir jetzt alles unter. Danach wird es eine Saisonanalyse geben. Es kann sich aber jeder sicher sein, dass Grünau weiterhin einen Trainer haben wird", betont der Sportliche Leiter Helmut Rottensteiner.

Rottensteiner dementiert Kontakt mit Pfarrwerfen-Trainer

Dass es zuletzt Kontakt mit Pfarrwerfens Trainer Martin Baier gab, kann Rottensteiner nicht bestätigen: "Das stimmt nicht. Uns werden immer wieder Trainer und Spieler angeboten und wir sondieren natürlich den Markt. Konkrete Gespräche mit anderen Trainern habe ich aber nicht geführt."