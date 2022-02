ÖFB-Beschluss hält: Westliga feiert Comeback

Auch der Österreichische Fußball-Bund spricht sich klar für eine Rückkehr der Regionalliga West ab der Saison 2023/24 aus.

Der Salzburger Fußballverband gab am Donnerstagabend bekannt, dass sich die Mehrheit seiner Regionalligisten klar für eine Rückkehr der Regionalliga West (Westliga) mit Tirol und Vorarlberg ausspricht. Diese Entscheidung werden SFV-Präsident Herbert Hübel und Co. in den kommenden Tagen auch dem ÖFB übermitteln. Und ÖFB-Präsident Gerhard Milletich bestätigt auf SN-Anfrage, dass sich der Verband an seinen Beschluss vom vergangenen Sommer halten wird: "Wenn sich die drei Verbände nicht auf ein Format einigen können, dann ist für uns klar, dass die überregionale ...