ÖFB-Cup: Salzburg-Derby in der Red-Bull-Arena? Austria-Heimspiel in Maxglan wohl nicht möglich

Die Funktionäre des Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg sind seit der Cup-Auslosung am Sonntag im Dauerstress. Bis Freitag muss geklärt sein, in welchem Stadion das Salzburg-Derby gegen den Erzrivalen Red Bull Salzburg ausgetragen wird.

Austria-Obmann Claus Salzmann prüft derzeit alle Optionen, wird den Wunsch seiner Fans aber wohl nicht erfüllen können. "Wir wollen dieses Spiel natürlich in Maxglan austragen. Derzeit sieht es aber ganz danach, dass das nur sehr schwer möglich sein wird", erklärt der Unternehmer, der zwei weitere Optionen hat. Grödig oder die Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim.

Gespräch mit Grödig am Dienstag

Am Dienstagnachmittag werden die Austria-Funktionäre zuerst in Grödig vorstellig, um die Rahmenbedingungen zu klären. "Für uns muss es sich aber finanziell lohnen. Sollten die Vorstellungen von Grödig-Boss Christian Haas zu hoch sein, dann werden wir dort nicht spielen", betont Salzmann, der auch einen Verzicht auf das Heimrecht nicht ausschließt. "Ich habe bereits mit dem ÖFB telefoniert: Sollten wir triftige Gründe vorweisen können, dann ist ein Spiel in der Red-Bull-Arena möglich. In diesem Stadion würden wir natürlich die meisten Zuschauer unterbringen. Trotzdem ist es nicht meine erste Option." Bereits am Freitag muss die Austria dem ÖFB melden in welchem Stadion das Salzburg-Derby Ende September (26., 27. oder 28.) über die Bühne gehen wird.