Pfarrwerfen-Trainer in der Regionalliga begehrt - Weitere Neuzugänge für Seekirchen und Grödig

Die sehr gute Arbeit von Martin Baier in Pfarrwerfen ist auch einigen größeren Vereinen nicht verborgen geblieben. Im Sommer könnte der Pongauer nun den Sprung in einer höhere Liga schaffen.

Nach vielen Abgängen galt Pfarrwerfen in der 1. Landesliga vor der Saison eigentlich als Fixabsteiger. Nach einer bisher überraschend guten Saison finden sich die Pongauer sechs Runden vor dem Ende überraschend auf Platz sechs wieder und haben sehr gute Chancen den Cut (Top sieben) zu schaffen. Großen Anteil am Erfolg hat Trainer Martin Baier, der aus der "No-Name-Truppe" eine eingeschworene Mannschaft formte, die Woche für Woche für Überraschungen gut ist. Seine gute Arbeit ist auch einigen namhaften Salzburger Clubs nicht verborgen geblieben. Bischofshofen zeigte Interesse, fing sich aber schnell eine Absage ein. Nun soll sich laut SN-Informationen Grünau intensiv mit Baier beschäftigen. Bei den Walsern ist die Zukunft von Trainer Bernhard Kletzl alles andere als sicher, derzeit deutet viel auf eine Trennung nach der Saison hin.

Baier war bereits im Sommer ein Thema

Andreas Fötschl, der Bischofshofen im Sommer verlassen wird, war ein heißer Kandidat in Grünau. Doch bei dieser Personalie dürfte wohl der Salzburg-Ligist Puch das Rennen machen. Aus diesem Grund sondiert Grünau weiter den Markt und dürfte nun Baier ins Visier genommen haben, der bereits im Sommer ein Thema gewesen sein soll. Damals machte aber Kletzl das Rennen. "Mein Fokus liegt ganz klar auf Pfarrwerfen: Wir wollen die Klassenerhalt schaffen und dann sehe ich weiter", hält sich Baier bedeckt. Erfahrung kann der 36-Jährige genügend vorweisen: Unter Gerald Baumgartner war er beim Bundesligisten Mattersburg als Athletiktrainer tätig und auch beim SAK gehörte er in der Regionalliga dem Trainerstab an.

Adnet verliert nächsten Spieler

Der Salzburg-Ligist Adnet muss den nächsten bitteren Abgang verdauen: Lukas Würtinger wird die Tennengauer im Sommer Richtung Sommer verlassen. Einen weiteren Neuzugang kann auch Grödig präsentieren: David Hillebrand zieht es von Straßwalchen zum Ex-Bundesligisten.