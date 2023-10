Pokorny bei Karate-WM im Viertelfinale ausgeschieden

Die zweifache Bronzemedaillengewinnerin Bettina Plank ist bei den Karate-Weltmeisterschaften in Budapest bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Olympia-Dritte aus Vorarlberg unterlag am Mittwoch in der Kumite-Klasse bis 50 kg der Deutschen Shara Hubrich nach einem 0:0 durch ein 1:3-Kampfrichterurteil. Der Salzburger Stefan Pokorny musste in der 75-kg-Klasse nach drei Siegen im Viertelfinale gegen Europameister Andrij Zaplitnji (UKR) mit 0:3 die Segel streichen.

BILD: SN/MARTIN KREMSER Stefan Pokorny

Mit einem starken neunten Platz der Pinzgauerin Marina Vukovic und einem Viertelfinal-Aus von Stefan Pokorny enden für Karate Austria die Einzel-Kämpfe bei der WM von Budapest. Der Salzburger wurde bei seinem Erfolgsrun von Europameister Andrii Zaplitnyi (UKR) mit einem 0:3 gestoppt. Die Olympia-Bronzene Bettina Plank (-50 kg) scheiterte in Runde zwei nach einem 0:0 gegen Shara Hubrich (GER) durch Kampfrichter-Entscheid. Mit einem starken neunten Platz der Pinzgauerin Marina Vukovic und einem Viertelfinal-Aus von Stefan Pokorny enden für Karate Austria die Einzel-Kämpfe bei der WM von Budapest. Der Salzburger wurde bei seinem Erfolgsrun von Europameister Andrii Zaplitnyi (UKR) mit einem 0:3 gestoppt. Die Olympia-Bronzene Bettina Plank (-50 kg) scheiterte in Runde zwei nach einem 0:0 gegen Shara Hubrich (GER) durch Kampfrichter-Entscheid. Knapp an seiner ersten WM-Medaille vorbei schrammte Stefan Pokorny. Der dreifache EM-Bronzene startete mit einem 6:2 gegen den Jordanier Hasan Masarweh in die -75 kg-Klasse, fegte dann Gerson Wattilete (CUR) mit 3:1 und den Kanadier Patrick Rivest (Kan) mit 4:0 von der Tatami. Der Traumlauf des Salzburgers wurde dann aber im Viertelfinale durch ein 0:3 gegen Europameister Andrii Zaplitnyi gestoppt. Da der Ukrainer aber sein Halbfinale verlor, wurde Pokorny die Medaillen-Chance verwehrt. Dennoch war es die beste WM für den 31-Jährigen.