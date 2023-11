Pongauer Ritter bleiben im Medaillenrausch

Daniel Lechner sicherte sich beim internationalen Turnier mit Schwert und Schild in Bad Tölz Platz eins. Sein Vereinskollege Tobias Esser holte mit Platz drei eine weitere Medaille in den Pongau.

Im Rahmen des Vollkontakt-Turniers mit Schwert und Schild der Buhurt Factory in Bad Tölz trafen sich Ritter aus Frankreich, Deutschland und Österreich zum mittelalterlichen Kräftemessen. Mittendrin waren mit Tobias Esser und Daniel Lechner vom VK Salzburg Innagebirg sowie dem Alpenkrieger Christoph Wallner auch drei Vertreter aus dem Pongau.

Lechner und Esser sicherten sich in der Gruppenphase bereits Platz eins und stiegen damit souverän in die Halbfinal-Runde auf. Auf Lechner wartete dort ein bekanntes Gesicht. Mit einem Sieg über seinen Pongauer Kollegen Christoph Wallner buchte der Schwarzacher sein Ticket für das Finale.

Auch sein Schüler Tobias Esser zog mit einem Triumph über einen französischen Vollkontakt-Sportler in die Endrunde ein. Somit standen sich die Vereinskollegen ein weiteres Mal im Finale gegenüber. Diesesmal durfte Lechner über den Sieg jubeln und Esser wurde stolzer Dritter.

So hat der VK Salzburg Innagebirg mit dem Sitz in Schwarzach die 16. Medaille im Jahr 2023 mit nach Hause in den Pongau nehmen können. "Wir sind sehr stolz auf so gewaltige Ergebnisse. Nun geht es gezielt weiter, im Training neue Schüler auszubilden und zu trainieren", blickt Daniel Lechner nach vorne.

Informationen zum Training ab zwölf Jahren findet man unter:

0660/8006081 oder auf Kanälen des VK Salzburg Innagebirg.