Bei der zehnten Auflage des hochkarätig besetzten Turniers im Pongau sind Europas beste Poolbillard-Spieler am Start. Ouschan nimmt es dabei mit den Damen und Herren auf.

Rekordeuropameisterin Jasmin Ouschan misst sich in dieser Woche beim Eurotour-Heimturnier im Poolbillard in St. Johann im Pongau mit den Herren. Die Kärntnerin verteidigt nicht nur ihren Titel in der Damen-Klasse, sondern hat für das stark besetzte Turnier von Donnerstag bis Sonntag erstmals seit längerer Pause auch wieder für die allgemeine Klasse genannt.

"Wenn es sich bei mir terminlich ausgeht, werde ich in dieser Saison öfter bei den Herren mitspielen. Ich erwarte mir davon eine Weiterentwicklung in meinem Spiel. In der Vergangenheit habe ich damit bereits ganz gute Erfahrung gemacht. Ein Ergebnisziel möchte ich mir am Anfang aber noch nicht setzen", so Ouschan, die bei der zehnten Auflage des Turniers in St. Johann auf die Elite im europäischen Poolbillard trifft. "Beim Jubiläum sind von den besten 50 der Damen alle am Start. Und bei den Herren sogar die Top 100", sagt Theo Riedlecker, Obmann des Veranstalters Billardclub UBSC Pongau.

Bei den Herren ruhen Österreichs Hoffnungen auf eine Topplatzierung auf den drei Nationalspielern Albin Ouschan aus Kärnten, dem Vorarlberger Mario He und dem Tiroler Maximilian Lechner. Ouschan fühlt sich nach verpatztem Saisonauftakt für St. Johann gerüstet, Vorjahres-Halbfinalist He hofft, dass er mit dem neuen Queue-Material immer besser zurechtkommt und der im April ins Profilager gewechselte Lechner will den Achtelfinaleinzug aus dem Vorjahr toppen.

Salzburgs Fahnen wird vor allem Stefan Huber hochhalten. Der Thalgauer ist Teil des B-Kaders des Nationalteams und will erstmals in die Runde der letzten 32 einziehen, die Freitagabend über die Bühne gehen wird. "Das würde mich sehr für ihn freuen", betont Riedlecker.

